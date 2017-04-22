卡爾文森號迷航 美智庫：川普領導力遭疑

美國卡爾文森號航母艦隊一度行蹤成謎。（美聯社）

美國卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦打擊群行蹤一度成謎，美國國防部說法反反覆覆，遭到外界質疑與嘲諷。美國智庫文章指出，此事折損川普的領導力，也讓人對他的亞洲政策感到不信任。

中央社報導，紐約外交關係協會（CFR）亞洲事務部主任易明（Elizabeth C. Economy）綜整的「解析亞洲」（Asia Unbound）部落格提及，卡爾文森號到底是巨浪翻騰亦或虛張聲勢？令人不解。

文章指出，卡爾文森號航艦實際上距離南韓千里之外，讓南韓大多數人質疑美國總統川普的領導力及其亞洲策略，更讓已因總統大選陷入動盪不安的南韓局勢更為混亂。

在中國大陸方面，卡爾文森號的插曲則在社群及新聞媒體掀起嘲弄聲浪，大都指向主要外國媒體輕信川普政府企圖阻撓平壤的認知。

相較之下，日本官方拒絕評論與華府如何溝通北韓政策下，報導也少。

(中時電子報)