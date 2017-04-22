震災入門訓練跨域合作 發揮醫技之長

新北市消防局舉辦震災搜救入門訓練。（葉書宏翻攝）

新北市消防局舉辦震災搜救入門訓練。（葉書宏翻攝）

新北市消防局舉辦震災搜救入門訓練。（葉書宏翻攝）

新北市消防局舉辦震災搜救入門訓練。（葉書宏翻攝）

日前發生國道遊覽車翻覆事故、三峽落石壓困登山客事故，再次凸顯出災害之複雜性與不確定性，鑑此，新北市政府消防局特搜大隊於3月25日至4月23日，在金山獅頭山公園舉辦為期4個梯次假日班之震災搜救入門訓練，招募22名急重症醫師、22名土木結構技師加入特種搜救隊行列，以發揮醫療照護、結構監測評估之專長，拯救更多危難中的性命。

訓練共有60名學員參加，成員來自醫師、土木結構技師及新進義消特搜人員，課程包括認識特搜隊組織與運作程序、立坑與橫科救援、定向定位與傷患搬運及國際搜救符號劃記等，結訓合格後將配發個人應勤服裝，並分別納編在本局特搜隊醫療組、技術組及新北市義消總隊特搜大隊體系內，遇有災害緊急動員時，將搭配消防局特搜隊員共同作業，以期在災區發揮比緊急救護技術員(EMT)更高之醫療照護能力、採取工程救災手段以突破消防器材限制，展現更高階的救助能力。

消防局表示，目前新北市特搜隊是國內正式編制最大的特搜單位，自參與0206台南震災搜救後，持續自我檢視有何不足之處，積極培植救災能量，廣納跨域人才，希望能把災害整備、應變工作做到更好，將傷亡損失與風險降至最低。

(中時)