總價30億 洛馬獲美軍AGM-158巡弋飛彈新約

由洛克希德馬丁研製的AGM-158聯合空對地距外飛彈。（圖/美國空軍）

據美國奧蘭多商業日報（Orlando Business Journal）報導，美國國防部日前證實，知名武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），取得美國空軍總價1億美元（約30.3億台幣）的AGM-158空對地巡弋飛彈（AGM-158 JASSM）新合約，將協助軍方的巡弋飛彈進行整體系統更新、後勤支援和相關維修。這張合約將維持4年時間，直到2022年到期，不僅能讓洛克希德馬丁維持在奧蘭多（Orlando）的工廠，未來更將新聘500名以上的軟體工程師、技術工人和分析師。

這款空對地巡弋飛彈，又稱為「聯合空對地距外飛彈」（Joint Air-to-Surface Standoff Missile），是一種大型的半匿蹤空對地飛彈，重量超過一公噸。從2009年起正式投入服役，目前在美國、澳洲、芬蘭和波蘭空軍中都能見到它的蹤影。這款飛彈能使用全球定位系統（GPS）定位攻擊目標，最大攻擊範圍能達到370公里，加強版更能涵蓋1,000公里內的目標。

AGM-158巡弋飛彈能搭載多款戰機，圖為B-1槍騎兵戰略轟炸機。（圖/洛克希德馬丁官網）

AGM-158 JASSM Cruise Missile

旗下擁有F-35戰機（F-35 Lightning II）知名產品的洛克希德馬丁，受惠於川普（Donald Trump）擴大軍需和國防預算，不僅股價持續攀高，武器訂單更是絡繹不絕，再加上中東與東北亞的緊張局勢，短期之內武器需求恐仍持續維持在高點。

(中時電子報)