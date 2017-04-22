假性交易真行搶 男砍傷應召女遭逮
新北市25歲劉姓男子昨晚邀約44歲徐姓應召女子於泰山區一處旅館從事性交易，不料徐女剛進房，劉男突然拿出預藏水果刀挾持徐女，喝令交出財物，雙方一陣拉扯後徐女後頸遭劃傷，隨即逃至櫃台求救，警方獲報到場逮捕劉男，訊後依強盜及殺人未遂罪嫌移送。
警方調查，昨天晚上7時許，劉男先利用通訊軟體聯繫應照業者，假意要在泰山區的一處旅館從事性交易，待徐姓應召女依約進房時，劉男突持預藏水果刀架住徐女頸部喊道「搶劫」，徐女受驚奮力抵抗，兩人一陣拉扯後，徐女頸部、右耳遭劃傷3處，劉男也不慎劃傷自己手指。
負傷的徐女忍痛逃至櫃台求救，櫃台人員嚇得趕緊報案，警方獲報到場將徐女送醫，幸無生命危險，劉男則在現場乖乖就逮，警方詢問男子為何不逃，不料劉男竟回答「我以為她不敢報警」，讓警方直搖頭。
警方表示，劉男遭逮後一度辯稱是雙方性交易價格糾紛，反控是徐女拿水果刀攻擊他，但警方直覺有異，突破心防後，劉男才坦承是強盜不成，才持刀傷人，警方訊後將劉男依強盜、殺人未遂罪嫌移送。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。