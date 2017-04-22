假性交易真行搶 男砍傷應召女遭逮

劉男假藉性交易真行搶，訊後遭警方依強盜、殺人未遂罪嫌移送。（譚宇哲攝）

旅社監視器拍下劉男進入畫面。（譚宇哲翻攝）

警方起獲劉男犯案用的水果刀。（譚宇哲翻攝）

新北市25歲劉姓男子昨晚邀約44歲徐姓應召女子於泰山區一處旅館從事性交易，不料徐女剛進房，劉男突然拿出預藏水果刀挾持徐女，喝令交出財物，雙方一陣拉扯後徐女後頸遭劃傷，隨即逃至櫃台求救，警方獲報到場逮捕劉男，訊後依強盜及殺人未遂罪嫌移送。

警方調查，昨天晚上7時許，劉男先利用通訊軟體聯繫應照業者，假意要在泰山區的一處旅館從事性交易，待徐姓應召女依約進房時，劉男突持預藏水果刀架住徐女頸部喊道「搶劫」，徐女受驚奮力抵抗，兩人一陣拉扯後，徐女頸部、右耳遭劃傷3處，劉男也不慎劃傷自己手指。

負傷的徐女忍痛逃至櫃台求救，櫃台人員嚇得趕緊報案，警方獲報到場將徐女送醫，幸無生命危險，劉男則在現場乖乖就逮，警方詢問男子為何不逃，不料劉男竟回答「我以為她不敢報警」，讓警方直搖頭。

警方表示，劉男遭逮後一度辯稱是雙方性交易價格糾紛，反控是徐女拿水果刀攻擊他，但警方直覺有異，突破心防後，劉男才坦承是強盜不成，才持刀傷人，警方訊後將劉男依強盜、殺人未遂罪嫌移送。

(中時)