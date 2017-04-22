《玩命關頭8》票房爆棚 外傳主角是「他」！

《玩命關頭》即將開拍外傳，傳出男主角是傑森史塔森。（圖／達志影像）

由馮迪索主演的《玩命關頭8》日前上映後，全球票房開紅盤，兩大主角馮迪索與巨石強森更是紅遍半邊天！而預計下周一，該片票房可以衝破9億美元，現在更傳出該片將會拍外傳，且主角是由傑森史塔森飾演。

《玩命關頭》除了確定將會續拍第九集外，更傳出將會拍外傳，且將會由大反派傑森史塔森擔任主演，除此之外，在片中飾演警察的巨石強森也會有分支線，讓不少影迷都相當期待。

(中時電子報)