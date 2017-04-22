中市府「揪愛淨灘」 1500人響應環境生態保育
台中市政府環保局為保護中市海岸線及海洋資源，提倡減塑、淨灘實際行動守護海洋，今天「世界地球日」，在大安濱海樂園舉辦「揪愛淨灘」活動；號召29個企業團體響應，共約1500人參加，清出垃圾1422.4公斤及資源回收物814.2公斤，幫助海洋恢復生命力，讓環境永續發展。
今日淨灘活動號召29個企業團體響應，包括矽品、台積電等；許多員工攜家帶眷參加淨灘，希望減少海洋垃圾。
市府秘書長黃景茂說，目前海洋垃圾問題嚴重影響海中生態，鳥類也常因誤吞沙灘上的塑膠垃圾而死亡；市府以「揪愛淨灘」為口號，具有兩種內涵，盼能呼朋引伴，並秉持熱衷與堅持，呼籲企業團體發揮社會責任，定期認養海灘清潔工作。
黃景茂表示，台中海岸線介於大安溪及烏溪之間總長約41公里，擁有豐富的自然資源及觀光景點，追求永續發展是大家共同的目標；目前台中已有8個企業、學校及社團主動響應市府推動的登記認養海岸線行動，認養總長度達17.5公里，需要民間與企業等各界力量共同發揮社會責任，一起幫助海洋恢復生命力，不要讓大自然因人為污染而衰落。
「維護海岸環境不分你我！」環保局長白智榮呼籲全民共同重視環境生態保育，期待號召更多公司行號、企業團體、學校社團、宗教團體及環保團體等一同加入淨灘行列，齊力維護海岸清潔，共同營造永續優質的美麗海岸。
環保局指出，目前台中已有8個企業、學校及社團主動響應市府推動的登記認養海岸線行動，認養總長度達17.5公里，參與認養單位包括矽品、台積電十五A廠、綠點高新科技股份有限公司、友達晶材股份有限公司(幸福種子社)、台中市私立致用高級中學、光田醫療社團法人光田綜合醫院、福智佛教基金會中區事業部、惠嘉電實業股份有限公司等多家廠商，未來將定期至認養地點巡檢及撿拾垃圾。
(中時)
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