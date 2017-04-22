南韓超重者增多 健康生活者不足三成

韓聯社22日報導，南韓疾病管理本部於2016年8至10月通過全韓國254個市、郡、區的衛生所，向23萬名19周歲以上成年人進行生活方式調查，並於19日發布了《2016社區健康調查》報告。調查結果顯示，南韓成年人中自認肥胖的人數持續上升，但堅持健康生活方式的人不斷減少。

該調查始於2008年，每兩年進行一次。根據去年的調查結果，同時踐行不抽煙、少喝酒、多走路等健康生活方式的人僅爲27.1%，低於2015年（28.3%），比2008年（34.3%）還低了7.2個百分點。

從地區來看，前三名依次爲首爾（40.1%）、大田（39.6%）和釜山（31.1%），倒數三名爲慶尚北道（21.2%）、慶尚南道（21.6%）和江原道（22.3%），城鄉差距明顯。

調查中自認肥胖者（體重指數25以上）爲27.9%，較2015年增加了1.6個百分點，該資料自2008年（21.6%）起持續增加。回答有減肥經驗的受訪者占比由2015年的60.2%降至58.9%。

(旺報)