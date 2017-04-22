郭富城演唱會全面延期 傳天王兒9月出生
51歲天王郭富城日前與小22歲方媛完婚，昨(21日)郭富城婚後首度現身，回應雙喜臨門傳聞，他不置可否說：「當然啦！囍字有兩個喜，我會努力」，似乎暗示即將公開好消息，昨港媒報導方媛已懷男娃，預產期是11月，今又有周刊指天王兒子9月底就會誕生，說法一日數變，看來只能等郭富城親自宣布。
郭富城本月18日在香港半島酒店完成終身大事，正式成為人夫，香港周刊今曝光天王結婚行程表，披露當天下午一時迎娶新娘，郭母喊話要兒子媳婦早點生孫，晚間9時兩人簽字結婚，郭母與方爸擔任證婚人，傳為迎接年底出生的兒子，郭富城已全面延期世界巡演，2018年再重新啟動。
而郭富城昨開心現身，讚方媛是100分的另一半，外傳方媛為香港居留權才選在香港登記，郭富城避重就輕表示不重要，因為他工作忙，這個年代已經不太傳統，未來他在哪工作就在哪裡住，方媛也支持、體諒，還笑說想跟老婆多學點普通話，反問媒體有沒有覺得他發音有進步。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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