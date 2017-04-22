林金貴10年苦牢獲釋，母親盼兒快回家相聚

林金貴母親在雲林台西老家，盼兒子快回家相聚。（張朝欣攝）

台西鄉男子林金貴，因涉嫌槍殺王姓計程車司機被關了10年，獲釋後22日林母欣慰表示早知道兒子是無辜的，希望他快點回家「好多年沒看到兒子了，很想念他」。

2007年5月高雄王姓司機遭槍殺，林金貴同年被逮捕，2010年被判無期徒刑定讞，本月經高雄高分院裁定林金貴准予再審，21日林金貴獲釋，結束長達10年的苦牢。

林金貴的母親今天說，昨天兒子有打電話回來報平安，表示忙完一些事情後就會回家，她聽了很高興，要兒子快點回來故鄉看看她「10年了，等的頭髮都白掉了」。

林母看到許多親友來關心她，一邊綁蚵串一邊謝謝大家，她感慨地說，阿貴個性善良乖巧，早就知道他是被冤枉的，很感謝大家幫忙，讓阿貴可以不用再坐牢。

(中時)