說到做到愛地球！環保署跨海澎湖千人大淨灘

地球日「說到做到愛地球．最美海灣在澎湖」澎湖淨灘大行動，號召1500多人熱情來響應。（陳可文攝）

4月22日「世界地球日」，環保署跨海澎湖舉辦千人大淨灘活動，澎湖縣長、議長、立委領軍1500多名鄉親手牽手齊步走撿垃圾，短短兩個多小時清理了34.6噸廢棄物，垃圾之多、陣仗之大，也創下歷年來新紀錄。

為了迎接2018年世界最美麗海灣國際年會蒞臨澎湖舉行，澎湖縣政府明訂今年是景觀再造年，號召澎湖總動員一起整頓環境愛護家園。

環保署力挺澎湖，邀集環保局及湖西鄉公所共同舉辦「說到做到愛地球．最美海灣在澎湖」大型淨灘活動，開放報名才3天，居然湧入28隊、1524人熱情來響應。

今日上午眾人齊聚在淨灘地點湖西鄉後援港海邊，環保署副署長張子敬、澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、立委楊曜等帶領著所有鄉親面對沙灘，手牽手排成大長龍，一聲號令，大夥彎腰動手撿垃圾。

後援港沙灘面迎北風，平日大量漂流廢棄物沖積上岸垃圾滿為患，現場發現海漂廢棄物以保麗龍、木頭、竹片、藍色浮標、寶特瓶、瓶蓋等數量最多。

環保局初步調查統計，兩個多小時淨灘行動清理海漂木約5.8噸、資源垃圾7.6噸、一般垃圾14噸、漁具1.2噸、保麗龍6噸，共計34.6噸廢棄物垃圾。

今日活動現場也發生小插曲，台上主持人大聲疾呼愛護地球，不要亂丟垃圾、不要放煙火，礙於目前正值澎湖花火節季，話語一出震煞所有人都傻眼。

(中時)