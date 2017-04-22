續查戴奧辛超標雞蛋 新北下架960公斤

新北市衛生局今日前往意昌蛋行下游早餐店稽查，未發現疑受汙染的雞蛋。（新北市衛生局提供）

國內首度驗出雞蛋戴奧辛超標，而新北市蘆洲區意昌蛋行曾向彰化縣王功蛋行進貨，新北市衛生局昨日已先預防性下架意昌蛋行倉庫內所有庫存，共下架封存960公斤。今日持續追查意昌蛋行的9家下游店家，都是三蘆地區的連鎖早餐店、雜糧行及快炒店等，也隨機抽查7間餐飲業者，業者皆已預防性下架。

衛生局表示，除現場稽查意昌蛋行提供的9家下游業者，也隨機查核7家餐飲業者進貨情況，皆未發現有來自彰化縣疑受汙染的駿億、鴻彰及財源等3家雞蛋場及王功蛋行的蛋品。

衛生局也呼籲業者應自主管理，主動下架並停止製造、加工及販售等，若違反可依《食品安全衛生管理法》處3萬至300萬元以下罰鍰；情節重大者，更可能歇業或停業。

(中時)