小熊最狂總裁 時代雜誌最具影響力人物上榜

小熊隊總裁艾普斯頓獲《時代雜誌》選為百大影響力人物。(美聯社資料照)

3月擊敗中國豪商馬雲、天主教教宗方濟各、獲《財富雜誌》(Fortune)評選為世界50大傑出領導人榜首，芝加哥小熊隊總裁艾普斯頓(Theo Epstein) 錦上添花，再獲《時代雜誌》(Time)肯定，當選年度百大最具影響力人物。

史上最年輕大聯盟總裁，艾普斯頓上季率小熊隊打破百年無冕，捧起睽違108年的世界大賽冠軍，而在來到芝加哥前，艾普斯頓就已經帶領紅襪隊打破86年貝比魯斯魔咒。

艾普斯頓並非唯一入選的運動人物，包括騎士隊球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)、新英格蘭愛國者隊看板球星布雷迪(Tom Brady)，19歲里約奧運體操金牌美國非裔小天后拜爾斯(Simone Biles)，以及巴西足球名將內馬(Neymar)和反國旗NFL球星凱普尼克(Colin Kaepernick)皆上榜。

好萊塢明星且是小熊死忠球迷的約翰庫薩克(John Cusack)，為艾普斯頓寫道，「他的獨到遠見幫助小熊和紅襪終結冠軍荒。他或許是時代的英雄，但他自知自己也是平凡人，能將此領悟貫徹是門藝術。」

(中時電子報)