醉男夜侵台中公園湖心亭 砸窗掐死鴿子遭逮
（17：11更新）中市知名地標台中公園湖心亭22日凌晨遭入侵，滅火器遭毀損、窗戶玻璃碎落一地。警方中午接獲報案，調閱相關監視器影像積極追查，在短短1小時內循線逮捕55歲廖男，還追出他當時酒後，在湖心亭還捕捉1隻鴿子殘忍掐死，全案依毀損罪及動保法移送法辦。
湖心亭是台中市的知名地標，位於台中公園日月湖內，在1908年為慶祝縱貫鐵路全線通車所建，設計成雙併式尖頂涼亭，附近吸引鴿群棲息，是遊客及繪畫者遊憩、取景的熱門景點。
台中市警察局今天中午12時，接獲市府文資處報案指稱，中市知名地標台中公園湖心亭夜遭入侵，滅火器及玻璃窗遭毀損、玻璃碎落一地，局長陳嘉昌指示第二分局積極查辦，第二分局偵查隊及鑑識小組到場調查、採證。
警方調閱相關監視錄影器影像比對過濾，發現1名身穿黑色西裝外套男子相當可疑，研判可能還在附近逗留，立即派員前往公園搜尋盤查逮捕廖姓男子。
警方調查，55歲廖男是常在市區閒晃的遊民，凌晨3時許酒後入侵湖心亭內，拿取置於牆角的滅火器，砸破玻璃窗；甚至抓了1隻在亭內休息的鴿子，殘忍將鴿子掐死藏放外套口袋內才離開現場。
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(中時)
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