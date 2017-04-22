央視美女主播慟 丈夫看守所內神秘死亡

央視女主播劉芳菲。(取自劉芳菲微博)

劉芳菲本月9日在微博痛心留言引發關注。(取自微博)

39歲央視美女主播劉芳菲近日在微博痛心留言引關注，有傳她是因為丈夫、香港君怡酒店老闆劉希泳，涉嫌官商勾結被調查，近日突然在看守所內「神秘死亡」，讓她本月9日心痛在微博留下「痛到不能呼吸的感覺你們有過嗎？痛到不能呼吸又不能言，你們有過嗎？心臟停跳，那一刻會痛麼？還是，跳動著的人更痛？」不過該留言目前已刪除。

據《香港蘋果日報》報導，60歲劉希泳在羈押大陸吉林看守所期間，於上月19號神秘死亡，由於家屬都遭下封口令，使得案情撲朔迷離。有傳劉希泳遭逼供致死，也有報導指出，其案件涉及現任政治局常委級別高官，令劉希泳被殺人滅口。

39歲央視女主播劉芳菲命運多舛，現任丈夫劉希泳離奇死亡，而她的前男友、國家開發銀行前副行長王益2010年因受賄案判處死刑緩期2年執行，劉芳菲受到牽連，遭央視冷凍一段時間。

(中時電子報)