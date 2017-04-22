周小川：大陸今年經濟成長可達6.5％

華爾街見聞報導，中國人民銀行行長周小川稱，中國今年能夠實現6.5％的經濟增長目標，而中國的金融風險可控。同時，他也表示，未來人行會繼續維持穩健中性的貨幣政策，中國將會應用全面的貨幣政策工具，保持流動性大致穩定，並將以合理的方式引導市場利率。

(工商)