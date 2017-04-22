桃市衛生局續追查戴奧辛蛋 今封存218公斤

桃園市衛生局稽查人員22日續追蛋，回收218.32公斤。（甘嘉雯翻攝）

王功蛋行供應的白色散裝蛋檢出戴奧辛超標，桃園衛生局今日持續出動食安稽查大隊至早餐店、雜貨店等處進行查核，而本市永山及立祥兩家蛋行也主動進行回收，昨日蛋行已封存921.65公斤、今日回收下游廠商218.32公斤，總共1,139.97公斤，仍持續回收中；另衛生局也要求轄內供應學校午餐團膳業者確認蛋品來源，尚未發現來自王功蛋行的白色散裝蛋。

(中時)