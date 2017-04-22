大陸財政部長：今年中國經濟發展 積極因素增加

陸媒報導，中國財政部長肖捷在日前G20財長和央行行長會議中表示，今年以來中國經濟發展積極因素繼續增加，而鑑於當前中國的經濟增長趨勢，有信心實現經濟增長6.5％的目標。他也稱，中國經濟將對全球經濟增長作出更大貢獻。

(工商)