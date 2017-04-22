戴奧辛雞蛋，王功蛋農籲政府謹慎勿傷無辜

戴奧辛雞蛋事件延燒，蛋農籲政府要小心處理。(鐘武達攝)

彰化縣王功3家養雞場的雞蛋被檢出疑似戴奧辛含量超標遭到衛生單位封存或下架，不過，承銷的蛋行及蛋農怨聲載道說，關鍵尚待釐清，政府大張旗鼓公布芳苑雞蛋有問題，不僅衝擊蛋農，也可能波及在地其他產業，要求政府謹慎處理，不要傷及無辜。

遭點名之一的駿億蛋雞場洪姓雞農說，不知道為何會驗出戴奧辛，而且「怎麼只有1件？」直指政府這次的處理流程草率，懷疑自己是被栽贓，如此一來讓他受傷害。他無奈大喊「我的財產都在那裡，怎麼可能亂搞？」

「冤枉啊！」財源蛋雞場陳姓雞農也喊冤說，抽驗的蛋數量很少，也有可能是苗栗的雜貨店拿錯，他認為自家蛋雞場的雞蛋不可能有問題。

承銷的王功蛋行林姓負責人表示，蛋農使用的飼料都來自大廠，儘管不同廠商，應不致有問題。有人懷疑是飼料遭汙染，但「證據在哪裡？」他要求政府要講清楚，還大家一個清白，否則商譽將毀於一旦。

針對戴奧辛雞蛋疑雲，彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬說，昨天除先進行預防性下架與封存王功蛋行與3家蛋雞場雞蛋、並進行移動管制，將待檢測結果出爐後再進行後續處理。

戴奧辛來源追追追！環保局長江培根則表示，不排除生產該汙染雞蛋的雞隻與周邊土壤、植物有接觸，經進行環境勘查，但已排除周邊有戴奧辛排放點，也無灰渣存放或處理場。目前，環保局已進行空氣及排放水採樣送驗，需須複驗後確認戴奧辛存量。

(中時)