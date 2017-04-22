這幕讓修杰楷太揪心 咘咘主動獻吻「他」

咘咘主動獻吻Dalton。（圖／翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

賈靜雯、修杰楷育有2女。（圖／中時資料照片）

賈靜雯和修杰楷育有2女咘咘和BoBo，去年賈靜雯帶咘咘上實境秀《媽媽是超人》，使咘咘人氣爆漲，成為最年輕的小網紅，一家人也常在網上分享幸福家庭生活，愛女心切的修杰楷先前看到咘咘露香肩就直呼崩潰，今(22日)徐若瑄帶兒子Dalton拜訪賈靜雯一家，沒想到咘咘竟主動獻吻Dalton，這幕想必讓身為前世情人的修杰楷又要揪心了。

徐若瑄稍早分享Dalton跟咘咘合影，透露送了咘咘和兒子同款的情侶鞋，說：「咘咘，粉紅色的妳穿很好看，送給妳！」而照片中可見兩個娃兒坐在矮桌邊兩小無猜聊天，咘咘還趁機親了Dalton，網友則起鬨：「是要結為親家了嗎？」

對此，賈靜雯笑回：「謝謝Dalton的禮物～咘咘妳的『啾咪』謝法也太熱情了吧⋯爸爸正在崩潰中⋯」，修杰楷則假裝淡定說：「嗯⋯⋯⋯很主動」，粉絲狂虧：「爸爸崩潰多了，應該也習慣了」、「兩個有夫妻臉，爸爸聽了會不會更崩潰」。

(中時電子報)