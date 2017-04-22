砍陽明山花鐘蔣公銅像 又是他們做的！
台北市陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像，今天被人發現遭人潑漆、砍頭。已有多次毀損蔣公銅像紀錄的團體「台灣建國工程隊」亦發布聲明及作案照片，證實是他們所為，並表示要以此告慰八田與一的在天之靈。
「台灣建國工程隊」發聲明表示，他們不爽、看不順眼到處聳立蔣介像，因為他是228大屠殺的元凶，是世界公認的四大殺人魔之一。但屠夫蔣介石像至今仍矗立在台灣土地上，受人民頂禮膜拜，這就是在台灣人臉上，烙下「民族恥辱的標誌」。
「台灣建國工程隊」指，他們不要讓世人恥笑台灣是個是非不分、沒有公義的地方，所以要持續將蔣公像斬首，讓世人知道，不是每一個台灣人都能接受這種在臉上烙印的恥辱。
「台灣建國工程隊」說，基督教舊約聖經主張：「以牙還牙，以眼還眼」，他們主張「你敢砍我一個，我就砍你無數個！」他們要用這顆蔣介石的首級向台灣水利之父、台灣人永遠的朋友──八田與一獻祭，以告慰其在天之靈！
(中時電子報)
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