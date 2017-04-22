公托中心親子說故事比賽 萌度破表

新北公托中心親子說故事總決賽，各參賽者卯足勁比有趣、拚創意。（譚宇哲翻攝）

新莊昌平公托中心鄭閔中和鄭亞哲父子檔奪得新北親子說故事比賽父子女組冠軍。（譚宇哲翻攝）

新北市公共托育中心暨公共親子中心「親子說故事比賽」今天在三重重新公共托育中心親子館舉行總決賽，54對親子使出渾身解數，自製精美服裝、道具進行創意表演，有阿公、阿嬤帶著孫子，塗成大花臉撩落去，更有幼童現場脫序玩耍，萌度破表，逗得現場觀眾笑聲不斷。

新北市45家公共托育中心及12家公共親子中心舉辦的「親子說故事比賽」，從初賽656對親子中，選出54對親子進入決賽，現場分為家庭組18對、父子女組11對、母子女組25對，各別運用說、演、唱、比、跳等方式演譯故事，親子們分別在表演、服裝、道具上大展創意。

來自新莊的鄭閔中帶著4歲兒子鄭亞哲演說「小豬進城去」，奪得父子女組冠軍，鄭閔中說，本身從事金融業，雖工作忙，但仍抽空和太太輪流說故事給小孩聽，發現小孩在聽故事時，會想像並模仿故事中的各種人物甚至動物的叫聲，能夠得獎全家超開心。

蘇李秀蘭阿嬤則帶著3歲半的外孫女廖予綺演出「拔蘿蔔」，秀蘭阿嬤特地穿上農婦服裝，臉上畫上粗線皺紋，拿著自製的鋤頭和外孫女「嘿喲嘿喲拔蘿蔔」，場面逗趣溫馨；本身在泰山同榮圖書館當說故事志工的秀蘭阿嬤說，因女婿和女兒平日忙於上班，由她幫忙帶孩子，說故事給外孫女聽也成為日常生活的一環。

社會局長張錦麗表示，許多人以為說故事是媽媽的責任，其實爸爸若能抽空陪孩子說說故事，不僅可激發孩子的想像力、創造力和語言能力，同時可以增近親子間的感情濃度，盼持續推動親子說故事，讓孩子從小就培養閱讀習慣。

(中時)