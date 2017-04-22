公托中心親子說故事比賽 萌度破表
新北市公共托育中心暨公共親子中心「親子說故事比賽」今天在三重重新公共托育中心親子館舉行總決賽，54對親子使出渾身解數，自製精美服裝、道具進行創意表演，有阿公、阿嬤帶著孫子，塗成大花臉撩落去，更有幼童現場脫序玩耍，萌度破表，逗得現場觀眾笑聲不斷。
新北市45家公共托育中心及12家公共親子中心舉辦的「親子說故事比賽」，從初賽656對親子中，選出54對親子進入決賽，現場分為家庭組18對、父子女組11對、母子女組25對，各別運用說、演、唱、比、跳等方式演譯故事，親子們分別在表演、服裝、道具上大展創意。
來自新莊的鄭閔中帶著4歲兒子鄭亞哲演說「小豬進城去」，奪得父子女組冠軍，鄭閔中說，本身從事金融業，雖工作忙，但仍抽空和太太輪流說故事給小孩聽，發現小孩在聽故事時，會想像並模仿故事中的各種人物甚至動物的叫聲，能夠得獎全家超開心。
蘇李秀蘭阿嬤則帶著3歲半的外孫女廖予綺演出「拔蘿蔔」，秀蘭阿嬤特地穿上農婦服裝，臉上畫上粗線皺紋，拿著自製的鋤頭和外孫女「嘿喲嘿喲拔蘿蔔」，場面逗趣溫馨；本身在泰山同榮圖書館當說故事志工的秀蘭阿嬤說，因女婿和女兒平日忙於上班，由她幫忙帶孩子，說故事給外孫女聽也成為日常生活的一環。
社會局長張錦麗表示，許多人以為說故事是媽媽的責任，其實爸爸若能抽空陪孩子說說故事，不僅可激發孩子的想像力、創造力和語言能力，同時可以增近親子間的感情濃度，盼持續推動親子說故事，讓孩子從小就培養閱讀習慣。
(中時)
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