謝千鶴3千公尺 破高懸38年全國紀錄

謝千鶴改寫全國女子3000公尺紀錄。(資料照／林宋以情攝)

我國長跑女將謝千鶴，22日日本體育大學長距離紀錄賽，3000公尺以9分36秒26刷新高懸38年的全國紀錄，也是她繼去年打破全國女子半程馬紀錄後，再將全國紀錄改寫。

我國女子3000公尺紀錄，先前紀錄保持人為李素梅的9分37秒68，於1979年在全美青年田徑賽所創下，相隔將近38年，謝千鶴成功締造新猷。她目前也是全國女子半程馬紀錄保持人，去年在香川丸龜半馬以1小時15分13秒改寫傅淑萍紀錄。

(中時電子報)