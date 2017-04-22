歧視無身障證明的身障者 雇主最高恐遭罰150萬
勞動部對於雇主歧視身障者的判定，過往都以領有身心障礙手冊的身障者為主，但勞動部近日發布新函釋，當雇主僱用員工時，若因其身心障礙相關健康狀況而拒絕僱用，儘管該名勞工未領有身心障礙手冊，雇主仍可能遭罰30~150萬元。
根據《就業服務法》第5條指出，雇主對僱用員工，不得以身心障礙或其他理由予以歧視。但身心障礙的判定，過去一向以領有手冊為主，勞動部指出，近日有地方政府反映，收到相關身心障礙者投訴，自己遭到歧視但未領有手冊，因此勞動部針對此項目重新檢討。
勞動部表示，有些人也許是手冊尚在申請中，或是不了解可申請手冊，若純粹以手冊為準，恐怕與事實不符，因此近日發出新函釋，對於未領有手冊的部分身心障礙者，也應該一併受到保護。
根據衛福部2015年統計，全國共有115萬5650名身心障礙者，但恐怕有更多身心障礙者未領取手冊。勞動部補充，若求職者來申訴，各地方政府會召開就業歧視評議委員會，就個案做認定，雇主違法恐遭處30到150萬元。
(中時)
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