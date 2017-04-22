戴奧辛雞蛋非首例？食藥署澄清是個案
衛福部食藥署昨指，稽查過程中發現國內首度出現戴奧辛雞蛋，但卻傳出「非首例」！根據成大環境醫學所教授廖寶琦2010年的論文，當時就指出國內有土雞蛋戴奧辛超標案例，經國外期刊刊登後，再已書面方式通報食藥署。食藥署今回應，該研究採樣、檢測方式異於官方監測方式，且研究對象為自產自用的蛋，非市面上系統化產銷雞蛋，故認定為個案。
跟據廖寶琦7年前的論文，發現某自產自用的場所，其雞蛋的戴奧辛含量超標，讓外界質疑昨天食藥署公布的「早非首例」，也不解食藥署不公布的原因。
食藥署食品組副組長許朝凱說，當初確實有收到廖的文獻，但經評估後，發現其研究方式，和官方例行的監測和採樣方式不同，「要依流程才具意義」；他補充，廖的採樣地點，其生產方式為自產自用，生產量低又不固定，有別於市售蛋的「系統化生產」樣態，故認定為「個案」。
許朝凱強調，食藥署自2004年起，定期都有進行市售蛋品戴奧辛含量檢測，截至去年共檢驗68件，監測結果均符合標準。
(中時)
關鍵字：戴奧辛雞蛋
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