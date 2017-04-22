超商保險套遭竊 店長霸氣嗆：你還是打手槍好了

店長留下紙條寫著「保險套用偷的，你還是打手槍好了！」（翻攝爆料公社）

新北市新店區某間便利商店內的保險套遭竊，店長將保險套櫃位移到櫃台，更在原櫃位留下紙條寫著「保險套用偷的，你還是打手槍好了！」民眾將照片上傳至臉書社團《爆料公社》，吸引大批網友討論留言，有網友更直誇「店長好霸氣！」

網友留言建議，「小偷下次換買保鮮膜好了，便宜又大碗！」還有網友建議店長，「架上都放戳洞的，有結帳的才拿好的換過。」

(中時)