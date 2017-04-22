退休警被友人持武士刀刺中後背
王姓男子昨天深夜與3名友人在台南市東區一家海產店喝酒，席間疑因男女感情糾紛，與吳姓退休警察發生口角憤而離席。不料，半個小時後，王某拿了1把武士刀折返，朝吳某背後刺入左肩胛骨，逞凶後即逃逸。吳某被送醫急救沒有生命危險，警方已傳喚王某到案說明。
此案被網友在臉書專頁《爆料公社》PO照發文，還指台南東區昨夜出現驚險的械鬥場面，3位阿伯在路邊攤喝酒時，突然發生口角，隨即1名阿伯背後中了1刀。由於照片中1把武士刀直接插在阿伯背後，畫面十分驚悚，也引起眾多網友熱烈討論。
警方調查，被害的吳姓男子是退休警察，曾在台南市警一分局服務；至於凶嫌王姓男子綽號「小胖」，目前與大陸籍妻子同住。據側面瞭解，吳、王發生衝突的原因，疑男女感情糾紛，但詳細狀況仍待雙方當事人出面說明。
前天深夜11時35分，東區林森路二段一家海產店傳出凶殺案，53歲的吳姓男子被王姓友人持短柄武士刀刺傷，當場血流如注，吳某躺臥地上，旁人都不敢碰觸，直到救護人員到場處理時，發現武士刀從左後背肩胛骨處刺入，只剩刀柄，初步研判直接拔出後可能造成更大的傷害，因此連刀帶柄送往成大醫院急救。
當時，受傷的吳某神情鎮定，並沒有出聲喊痛，生命徵象穩定，經成大醫院緊急處理後，目前在加護病房觀察中。
管轄的市警一分局東門所查訪同桌人員時，他都都對案發原因語帶保留，僅表示是因喝酒起口角所致，至於詳細原因則因他們不是當事人，不方便說。警方已經聯絡王某家屬，呼籲他儘快到案說明。
(中時)
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