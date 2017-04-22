桃2蛋行供下游35家店 戴奧辛蛋早吃下肚

桃市衛生局續查2蛋行下游廠商。（甘嘉雯翻攝）

桃園市政府衛生局追查戴奧辛雞蛋流向，其中彰化王功蛋行每周出貨120箱（2400公斤）給桃園市的立祥、永山蛋行，立祥、永山再供應給下游35家早餐店、小吃店，不過僅回收218.32公斤，也就是說大部分的戴奧辛雞蛋都已經吃下肚了。

(中時)