響應422世界地球日 200名日月光員工旗津淨灘
日月光集團響應422地球日全國聯合淨灘活動，今(22)天由高雄廠資深副總經理周光春率領員工及眷屬近200人，到旗津海岸公園淨灘，儘管下著大雨，大家穿上雨衣、身披毛巾，風雨無阻捲起衣袖，穿梭各責任區域撿垃圾，齊力將沙灘恢復乾淨；高市環保局統計，垃圾總重量406公斤，其中，日月光就貢獻90公斤。
106 年度世界地球日全國淨灘暨低碳嘉年華活動-減碳環保、幸福環抱活動，今天早上在旗津海岸公園登場，副市長許銘春、環保局長蔡孟裕及企業代表，共同簽署高市海岸認養儀式，宣示還給台灣海岸美麗面貌，貢獻一份心力。
日月光高雄廠200名同仁及眷屬響應淨灘，一大早集結旗津沙灘，日月光集團提供活動會場救護車與緊急醫療協助，淨灘民眾若出現身體不適，可即時於醫護站獲得初步醫療措施。
日月光高雄廠資深副總周光春表示，很開心參與加海岸淨灘，也很感動看到同仁為了保護海洋風雨無阻，雖然下著大雨，捲起衣袖撿拾沙灘垃圾；他強調，守護海洋人人有責，小小的一片塑膠，也可能造成海中生物因誤食而窒息死亡，透過淨灘活動讓我們更貼近高雄這片美麗且獨特的海岸。
周光春表示，日月光集團善盡企業社會責任及永續經營發展，選在遊客最多的旗津海岸，盼為守護台灣海洋共盡心力，且2014年起，更透過日月光文教基金會，支持社會公益，在台灣土地上打拚，如守護山林大地、關懷孩童、保育生態、藝文扎根，以及推動產學研究、節能減碳等。
另與國立高雄第一科技大學攜手合作「日月光永續推動環境教育專案實施計畫」，結合企業與學術雙方的力量開設多元課程，扎根在地環境教育，一步一腳印，在每一個角落付出最溫暖的關懷。
(中時)
關鍵字：日月光
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