斬首銅像事件頻傳 游梓翔：台灣終把自己弄成亞洲「砍」城
近來台灣不斷發生「斬首銅像」事件，從日前烏山頭水庫八田與一銅像，今（22）日又發生台北市陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像遭砍頭，引起各界熱議。對此，世新大學教授游梓翔今就無奈表示，台灣終於把自己弄成了亞洲「砍」城。
今游梓翔在臉書發文，開頭即提到，過去台灣被稱作「美麗之島」，更被對岸讚美為「最美的風景是人」，但曾幾何時，「天堂、溫暖、友善、有禮，都敵不過無止境的意識形態惡鬥。」
在這般意識形態作祟下，游梓翔接著說，兩蔣鬥完鬥孫中山，即使是孔子媽祖都不放過，最後變成你用拒馬我加刀片，變成你砍這頭我砍那頭，各種銅像掉滿地，讓他不禁感嘆，「台灣終於把自己弄成了—名聞遐邇的亞洲『砍』城。」
貼文一出，立刻引起熱議，網友紛紛表示，「只能說，這島生病了！」「這是台灣走向自我毁滅的現象。」「寶島現已成鬼島，整個島上非妖即鬼！」更有人諷刺地說，距離砍真的人頭了不遠了。
(中時電子報)
文章來源：游梓翔臉書全文
關鍵字：銅像
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