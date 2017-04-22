富士產經次輪68桿 盧曉晴決賽爭逆轉勝

盧曉晴富士產經菁英賽決賽輪爭落後3桿逆轉勝。(資料照 陳信翰攝)

2周前在Alice高球賽贏得逆轉勝的旅日高球女將盧曉晴，今天(22日)在日巡富士產經菁英賽次輪揮出68桿(-4)，前兩輪只落後2位並列領先的日本女將藤本麻子及吉田弓美子3桿，再給自己製造一次爭奪逆轉勝機會。

盧曉晴Alice高球賽前兩輪落後4桿，決賽輪打出68桿，最後以倒贏3桿勇奪本季首冠；富士產經菁英賽前兩輪以總桿138桿(-6)並列第8，再奪逆轉勝的希望很大。

另一位台灣女將劉依貞次輪也揮出68桿佳績，以總桿142桿並列第34晉級，蔡佩穎146桿並列第74無緣決賽。

(中時電子報)