世界地球日鹿港海岸淨灘 共清出6130公斤垃圾
今天「世界地球日」，彰化縣發起淨灘活動，縣長魏明谷也捲起衣袖和環保志工、社區、社團、企業與海巡等單位等1200多位民眾，到鹿港鎮菜市海堤海岸淨灘，共計清出6130公斤垃圾，以保麗龍最多，塑膠袋次之。
今天參與淨灘有立委王惠美、環保署視察胡明輝、鹿港鎮公所主任秘書林威任、彰化縣環保局長江培根等和各級民意代表和41個社區、和企業一起共襄盛舉。
魏明谷說，許多工業製品、塑膠袋各種不同的垃圾經過上游河川流到沙灘，造成海洋中動物，鯊魚、鯨魚、海龜等都因吃到垃圾而死亡，期望透過淨灘活動，能將垃圾減量。彰化縣的海域很漂亮，有美麗沙灘、夕照，呼籲大家到沙灘遊玩時，帶回所製造的垃圾，愛護地球、保護環境。
環保署胡明輝說，這次淨灘活動全國串聯，將近20縣市同步舉辦淨灘活動，企盼全國1000多公里的海灘都有相關企業、志工能夠認養。
彰化縣已認養長度18.6公里，接近全部海岸線21.5公里，魏明谷呼籲，再加把勁，號召更多企業、團體與民眾加入認養行列，多元參與達到全縣民眾可及之海岸能全面認養、重複認養以永續維持海岸潔淨。
「淨灘」不僅是清理海岸垃圾而已，根據ICC國際淨灘活動記錄統計發現，海灘垃圾以日常生活廢塑膠居多，每年約10萬隻海洋哺乳類生物鯨魚、海豹、海龜和海鳥等因塑膠袋和相關製品致死。生活中「源頭減量」，從不拿塑膠袋及減少使用免洗餐具開始。海邊遊憩時，不丟棄垃圾，漁船及船舶廢棄物勿丟入海洋，隨手將垃圾攜回，並同時做好垃圾分類及資源回收，發揮公德心與隨手做環保同樣重要。
(中時)
關鍵字：世界地球日
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