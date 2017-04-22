詐騙集團瞄準台商 假冒公安騙走1300萬
一名在大陸經商的60歲汪姓男子，上月返台與家人團聚時，使用大陸門號的手機接獲一通自稱是香港灣仔入境處陳專員的來電，對方聲稱汪男在上海入境處申辦的港澳通行證涉及違法，並將電話轉接給上海徐匯公安局「白警官」。
白警官核對汪男的台胞證等資料均無誤後，告知汪男在上海交通銀行的帳戶涉及境外犯罪案件，然後再將電話轉接給胡姓檢察官。檢察官以汪男違反「防範金融犯罪條例第3款第7條第2項－非法向群眾集資258萬人民幣」為由，表示已立即開了拘捕令，汪需先繳交保證金自清，若不配合將凍結汪男在香港及大陸的資產，並一併凍結台灣帳戶。
假冒檢警的詐騙集團在對話過程中，不斷以「涉嫌收益糾紛」、「需全力配合偵辦、放棄帳戶管理」、「本案涉及高信用風險，成案後信用將破產」等話術恫嚇汪男，要求汪男請其在大陸的台商朋友幫忙兌換人民幣匯款至指定帳戶，以利檢察官專案處理，並表示等3天後查明汪男如未涉案，將立即解凍退還。汪男擔心自己遭受不明之冤，遂在1周內請友人陸續匯款7次、共290多萬元人民幣，折合台幣約1300萬元，但苦等數天後，卻一直未再接獲大陸檢調單位電話，且匯出的款項也早已不知去向，這才驚覺遭詐，趕緊報警處理。
警方發現，這是詐騙集團的新招，將目標瞄準到在兩岸三地經營企業的台商，詐騙過程均使用台商熟知的大陸常用語，一般民眾對司法程序不瞭解，一聽到涉及刑案都會因害怕而引起恐慌，且又牽涉違反中國大陸相關法令。但是檢警不可能用email傳送公文或以電話做筆錄，更不可能監管帳戶或繳交保證金以利偵辦，呼籲台商及眷屬多加留意這種詐騙手法，不要輕信對方的話術，並可利用165反詐騙諮詢專線查證。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。