詐騙集團瞄準台商 假冒公安騙走1300萬

汪姓台商接到假檢警傳真的公文，指他非法向群眾集資。(林郁平翻攝)

一名在大陸經商的60歲汪姓男子，上月返台與家人團聚時，使用大陸門號的手機接獲一通自稱是香港灣仔入境處陳專員的來電，對方聲稱汪男在上海入境處申辦的港澳通行證涉及違法，並將電話轉接給上海徐匯公安局「白警官」。

白警官核對汪男的台胞證等資料均無誤後，告知汪男在上海交通銀行的帳戶涉及境外犯罪案件，然後再將電話轉接給胡姓檢察官。檢察官以汪男違反「防範金融犯罪條例第3款第7條第2項－非法向群眾集資258萬人民幣」為由，表示已立即開了拘捕令，汪需先繳交保證金自清，若不配合將凍結汪男在香港及大陸的資產，並一併凍結台灣帳戶。

假冒檢警的詐騙集團在對話過程中，不斷以「涉嫌收益糾紛」、「需全力配合偵辦、放棄帳戶管理」、「本案涉及高信用風險，成案後信用將破產」等話術恫嚇汪男，要求汪男請其在大陸的台商朋友幫忙兌換人民幣匯款至指定帳戶，以利檢察官專案處理，並表示等3天後查明汪男如未涉案，將立即解凍退還。汪男擔心自己遭受不明之冤，遂在1周內請友人陸續匯款7次、共290多萬元人民幣，折合台幣約1300萬元，但苦等數天後，卻一直未再接獲大陸檢調單位電話，且匯出的款項也早已不知去向，這才驚覺遭詐，趕緊報警處理。

警方發現，這是詐騙集團的新招，將目標瞄準到在兩岸三地經營企業的台商，詐騙過程均使用台商熟知的大陸常用語，一般民眾對司法程序不瞭解，一聽到涉及刑案都會因害怕而引起恐慌，且又牽涉違反中國大陸相關法令。但是檢警不可能用email傳送公文或以電話做筆錄，更不可能監管帳戶或繳交保證金以利偵辦，呼籲台商及眷屬多加留意這種詐騙手法，不要輕信對方的話術，並可利用165反詐騙諮詢專線查證。

(中時)