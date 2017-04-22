新加坡國際學校聯合來台招生

為吸引台灣學生到新加坡留學，當地12所學校來台招生。（馮惠宜攝）

ISS國際學校校長Michael Taylor特別參與這次「新加坡留學展」，盼能吸引更多台灣學子到新加坡留學。（馮惠宜攝）

政府積極推動南進政策，也吸引東南亞國家來台招生，周末午後12所新加坡國際學校齊集台中金典酒店舉辦「新加坡留學展」，其至有學校標榜在新加坡就能當總統蔡英文的學弟妹，強調和歐美一流學府合作雙軌學制，可取得英國倫敦大學政經學院學歷。

這場新加坡留學展，由富蘭克林國際教育機構主辦，將接連兩日在台中、等地舉行，與會的學校從幼稚園到大學博碩士班，富蘭克林國際教育機構執行長梁斐文指出，新加坡治安穩定、交通便利，居民中高達77％為華人，生活環境、飲食習慣與台灣相近，台灣人到新加坡留學適應起來會比較合宜。

與會的ISS國際學校校長Michael Taylor指出，新加坡教育體制與國際接軌，在學校所獲文憑及學位，國際都認可；他也強調，ISS在新加坡有超過30年歷史，其外籍學生來自全球40多國，其中台灣學生佔比居前10名。

而有53年歷史的新加坡管理學院國際學院MDIS也來台招生，該學校招收台灣高二學生，經語言考核及在校成績審查通過後就能入學，且該校與英美法等著名大學合作，開設雙軌學程，等於在新加坡學習就能取得英美名校學位，其中包括總統蔡英文就讀的倫敦大學，其學費和生活費較到英美學習更經濟。

(中時)