羅力強碰福瑞多 力拚富邦悍將客場首勝

羅力銜命先發，盼助悍將中止客場連敗。(中央社資料照)

富邦悍將昨役領先大半場，未料牛棚再度出問題，讓統一獅逮到機會逆轉奪勝，22日兩隊再度交手，悍將由表現出色的羅力掛帥，期望能拿下客場首場勝利，但可得先過獅隊的福瑞多這一關。

羅力本季因腹肌拉傷，4月才重返一軍戰場；且首戰先發表現出色，繳出5局失1分的優質內容，而當時的對手就是統一獅。羅力若能複製上回的表現，悍將很有機會奪勝，但如今獅隊經前役逆轉勝後，氣勢如虹，加上悍將牛棚爆不停，替比賽增添不少變數。

(中時電子報)