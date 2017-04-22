全球新物種台灣現蹤？ 沙威瑪讓鄉民嗨翻了
在街頭巷尾常常見到的中東美食「沙威瑪」，最近在鄉民討論中爆紅，起因於有人提問「為何沙威瑪的肉不會減少？」「如果沙威瑪的肉被刮完了會怎樣？」引爆鄉民接力「創作」，這一切都要從「沙威核」開始談起。
鄉民表示，沙威瑪的肉是從中間「沙威核」的地方開始長，叫做「增生肉質組織」，組成物跟肉有9成像，但不是肉。沙威核如果被戳到整隻就死了。
既然沙威瑪是生物，那要怎麼拿來料理呢？「師傅會先找出沙威核在哪裡，避開沙威核，這樣一棍子插下去，就不會傷到沙威瑪。沙威瑪被棍子插進體內時，會呈現一種假死狀態。」鄉民還說，沙威瑪會有一塊凸出來的地方不會被削掉，那就是沙威核。
許多人紛紛附和：「南部偶爾還能看到野生的沙威瑪跑來跑去」、「小時候自然課養過」、「我老家旁邊就有個沙威瑪繁殖場」、「以前我們鄉下很多人在養沙威瑪， 現代越來越少了」。
因為鄉民口徑太一致，有人還在臉書上求解「沙威瑪會自己一直長大...？真的假的？」獲得的回答也是大家信誓旦旦地說「真的啊，沙威核大家不是都知道」、「在鄉下有時候會看到狗在追沙威核」、「那本來就是養的啊」。
還有人把名字相近的東西也加入惡搞行列：「你沒說他會產生液體簡稱沙威隆」、「有些品種的沙威瑪會分泌含糖分的液體，凝固後收集起來就是一般吃的沙琪瑪」
更有網友指出，沙威瑪是隨唐三藏傳出去的，因為唐僧身旁有一個「沙悟淨」！
不過這一切都是網友的「作文」，勿三人成虎。
(中時電子報)
關鍵字：沙威瑪
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