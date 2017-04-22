中市沙鹿區模範母親及孝行楷模表揚 44人獲獎
溫馨的母親節將屆！台中市沙鹿區公所22日在竹林土雞城餐廳舉辦模範母親及孝行楷模表揚活動，由市府社會局長呂建德頒獎；共24位模範母親及20位孝行楷模受獎。許多模範母親及孝行楷模全家總動員，見證別具意義的一刻，也獻花、合影留念，現場氣氛熱鬧。
今日表揚大會由北勢國中合唱團揭開序幕，孩童透過歌聲表達對母親的敬意，會中並有「吹吹風SAX樂團」帶來音樂饗宴，獻上祝福；沙鹿在地的味丹企業董事長楊頭雄也致贈每位受獎人營養品。
社會局呂建德說，很高興今日來參加表揚典禮，日前沙鹿區斗抵里開辦海線地區第4處身障社區式日間照顧服務據點，提升資源，市府推動中的政策，包括打造海空雙港、三井集團規畫在台中港打造Outlet Park、清泉崗機場升格為台中國際機場等，都可見到林市長對於海線地區發展的重視，與現場眾人共同期待台中宜居城市的未來。
沙鹿區長李順彬表示，市府推動多項政策及各層面的建設，明年也將舉辦台中世界花博大型國際盛會，將持續深耕在地，進行推廣及推動，盼將沙鹿打造為具備優質資源的地區。
沙鹿區公所表示，今日每位表揚者都經過里辦公處推薦、區公所書面審核，具備值得表揚的優良事蹟，例如斗抵里的模範母親賴林素芬，深具母德、教養3子，都有相當成就，且為人謙讓，熱心公益、造福鄉梓，足為模範。
(中時)
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