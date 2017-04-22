南投客家桐花祭 客遊水沙連
南投縣政府與縣內客家相關鄉鎮合辦「2017客家桐花祭‧南投桐讚」系列活動，上周在埔里開鑼，今天移師水里益則坑結合客家文化與美食推觀光，明日轉往魚池五城主打賞螢與桐花，29日將在草屯演藝中心辦「桐花舞、桐樂趣」藝文活動！
今年南投縣桐花祭，主打客庄遊程，以「客遊水沙連(水沙連即日月潭及周邊地區的古稱)」為共同主題，另由埔里與國姓、南投與名間、水里與信義，以及魚池鄉、鹿谷鄉分別依據茭白筍、水鹿、茗茶、竹林及竹筍等在地特產或景觀，推出套裝旅遊行程。
今天系列活動之「藝桐趣‧遊水里」，由文化局及水里鄉公所在益則坑知名的「阿喜桂花園」合辦，吸引當地及信義鄉代會主席邱瑞榮等鄰近鄉鎮上千名客家鄉親共襄盛舉，除三獻祭儀，另邀請樂團及托兒所小朋友演出客家傳統歌舞，現場美食料理及產業DIY活動，很受歡迎。
水里鄉長陳癸佑說，客家文化源遠流長、客家鄉親刻苦耐勞，透過桐花祭活動，讓客家人與不同族群更深刻了解客家硬頸精神，肯定客家貢獻，讓好的文化延續、讓社會更祥和。
魚池鄉長陳錦倫指出，該鄉五城村客家庄昨晚已先配合桐花祭舉辦「桐舞翩翩‧星空響樂」音樂會；明天周日上午10點將在五城客家文化公園續辦「客庄森呼吸、桐花舞大會」，由於螢火蟲也正值活躍期，歡迎大家來蓮華池賞螢。
文化局長林榮森表示，目前南投縣各地桐花僅部分植株局部綻開，此刻辦桐花祭為「預告」性質，先醞釀氣氛，盛花期安排賞花旅程，美的饗宴、其樂融融。
(中時)
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