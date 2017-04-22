風雨無阻 挺同學生站上凱道

大法官同婚釋憲案即將指定解釋公布日期，「學生促進婚姻平權聯盟」今（22）日發起「紅玫瑰行動」，號召群眾走上街頭，並邀請講者舉行「肥皂箱論壇」，預計今晚將象徵性別少數的大型玫瑰花送至立法院，展現推動婚姻平權決心。

婚姻平權民法修正草案通過初審，進入黨團協商程序，總統蔡英文也向婚姻平權大平台等團體承諾，促進正反雙方溝通，而同婚釋憲案也將交由大法官做出解釋。挺同相關學生團體再度於站上凱道，持續表達訴求。

由於4月20日適逢「玫瑰少年」葉永誌逝世17周年，紅玫瑰象徵性別少數，挺同團體將從凱道步行，將大型紅玫瑰送至立法院。活動聯絡人張哲源指出，由於今日遇上下雨，再加上遇上期中考時間，因此參與的學生數量較少，但還是不滅挺同的心，釋憲案有機會在4月底前公布，期望能有圓滿的結果。

(中時)