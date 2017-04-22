南屯義警中隊常年訓 強化新興毒品知識
警察出勤有危險性，沒帶槍的義警出勤，一樣危險，台中市政府警察局第四分局，召集台中市義警大隊南屯區中隊154名成員，舉辦106年度常年訓練，以提升協勤知能、工作默契等。
四分局指出本次訓練特別聘請偵辦台中烏日桶屍命案主辦檢察官林依成，為義警同仁講授新興複合式毒品暨台中烏日桶屍命案偵破過程，林檢察官除講解現今各類新興複合式毒品外，同時也分享其指揮偵辦桶屍命案中所遭遇到的各個瓶頸，除透過科學證據的採證分析外，還透露科學難以解釋的現象，指出被害人申冤念力很強，超自然現象在冥冥中似乎提供了種種的線索及指引，才能順利偵破桶屍奇案，授課內容獲得學員們熱烈的回響，同時也教化人心。
會後由四分局副分局長蕭國政代表分局長及義警南屯區中隊長張榮維鼓勵各分隊常年的努力，並表揚各分隊績優義警人員何榮木等17人，最後在溫馨愉快的學習氣氛中圓滿結束。
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(中時)
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