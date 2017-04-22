台南市國中小新生報到截止 海佃國小招進7對雙胞胎

台南市國中、小招生報到22日截止，飽受裁併校與遷校傳聞的北區成功國中與中西區成功國小在招生人數上持平，未有大幅減少，安南區海佃國小則罕見在報到新生中，出現7對雙胞胎。

少子化衝擊下，國中、小招生報到如臨大敵，各校最後一刻仍在搶人，今年北區、中西區各有一所學校在招生前飽受傳聞困擾，擔心招生人數銳減，22日中午過後，報到人數穩定。

北區的成功國中，日前傳出下學年度就要併入附近的延平國中，原校區作為國際學校用地，經過家長陳情反應，台南市教育局在最後一刻並未決定裁併校，學校正常招生，22日有46個新生報名，甚至有從七股竹橋國小過來就讀的學生。

成功國中校長楊敦周表示，其實裁併校傳聞已對學校招生造成傷害，今年原本估計可招收60餘位新生，最後僅與去年招生數持平，足足少了10餘位學生，對全校僅有106位學生的小校，比例不小。

中西區成功國小因為校區須重建，一年多後全校近400位師生、職員將遷移他處上課，因遷移的地點遲遲未決定，增加家長的不確定感，今年新生報到數28位，較去年新生數減二人，原本兩班的規模將縮為一班。校長稱招生結果沒有預想的糟，但明年學校開始拆遷，招生會更困難。

有總量管制的安南區海佃國小今年新生報到數335位，值得一提的是校方發現報到的新生中有7對雙胞胎，分別為何姓、林姓、黃姓、許姓、王姓及兩對楊姓雙胞胎，校方意外學區竟有這麼多對雙胞胎孩子。

(中時)