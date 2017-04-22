花蓮市圖書館推「家庭證」 一次最多可借20本

花蓮市圖書館為了推廣全家都能共同來閱讀，推出「家庭證」，最多一次借20本書籍，獲得民眾高度肯定。（花蓮市公所提供）

花蓮市立圖書館為響應「423世界書香日」，今天舉辦世界香書日活動，現場有家庭證借閱、體驗電子書、說故事與我愛書展等闖關活動，其中家庭證申辦主打一次借滿滿，最高數量可達20本，吸引上百名家長申請。

花蓮市立圖書館今天上午在進豐生活園區的兒童館舉辦世界書香日活動，活動現場介紹「家庭證」與「電子書」的特性，館長蔡淑香表示，為了推廣全家都能共同來閱讀，只要戶長完成登記，持證即可借閱20本書，參與活動的花蓮鄉親都相當支持。

她也指出，今年館內也購買100本的電子書，只要完成帳號登錄申請，未來想要看書，不受時間及場地限制，即可利用電腦線上閱讀，或是運用手機APP下載，體驗雲端閱讀的樂趣，也為花蓮鄉親打造閱讀零時差的電子書房，

不少家長大推家庭證，直說過去借書都是持個人證，受限於借閱數量，有時很難滿足家人閱讀的喜好，還必須往返折騰，有了家庭證之後，一次借足全家需求，實在是太方便了。

(中時)