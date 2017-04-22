萬華「艋舺阿龍炒飯」又要重新開幕 網友：感覺被騙！
曾被票選全台最好吃炒飯第6名的萬華「艋舺阿龍炒飯專門店」，在3月31日指敵不過一例一休，突在臉書公告歇業，當時許多饕客哀鴻遍野。艋舺阿龍如今又決定重新開幕，有網友直呼感覺被騙！
位於萬華西園路上的「艋舺阿龍」正在整修店面，19日在臉書PO文說，「各位家人都嘛知道我很無法決定事情！！問你（妳）哦：阿龍的開幕禮，你（妳）想要5元折價卷 還是阿龍親手做的開胃小菜？幫我決定ㄧ下拜託！」
網友不滿說：「不是因為錢事搞不定決定休息，過沒幾天又可以繼續，那當初怎麼不調整好改菜單就好….有被騙的感覺。」「 還有人因為這樣筆戰了一陣，感覺不好。」「只是替當初幫你說話的人感到不平．希望老闆可以多想想．開店關店不是兒戲．我想你比誰都更清楚．當然還是很開心好店可以繼續．祝老闆生意長紅．然後東西一如往常的好吃…」。
「艋舺阿龍」回應說，當天是真的不想做了！當初員工的工作配置量不好、利潤考量不足．導致營收不佳！會想再重新開始．是有客人教導新的經營模式，縮小經營、人手縮減，經計算後符合成本才再規畫重開！「如果阿龍重開讓您覺得心理不適，跟您說聲抱歉！」
(中時電子報)
文章來源：「艋舺阿龍炒飯專門店」臉書
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