彰化縣警局小小正義使者體驗 學童直呼帥呆了
我也要當波麗士！彰化縣承辦全國中等學校運動會，全縣中小學學生停課1週，彰化縣警察局特別在22日辦理「小小正義使者～GO」，邀請彰化家扶中心30位小朋友參加，小小朋友穿著迷你版警察製服、騎著迷你警用機車，興奮又開心，直呼帥呆了，也對警察的工作多一分認識。
這次活動設計「神奇110」、「兒童安全故事屋」、「帥！馬路英雄」、「COOL！霹靂戰警」等關卡讓小朋友闖關，小朋友完成還頒發證書留念和紀念品。
今天彰化家扶中心30位小朋友分別穿著「迷你版」警察制服、霹靂小組服裝及刑警背心，以遊戲活動的方式，學習交通安全規則、110報案及113婦幼人身安全等觀念及常識，還騎乘警用小機車，直呼好有趣，「以後我也要當波麗士」。
彰化縣警察局婦幼隊長李文智說，盼藉活動傳達兒童安全議題核心，讓小朋友學習到學校課程以外知識，「寓教於樂」。7月8日、9日再舉辦3梯次體驗營，報名詳情可上彰化縣警察局官網和粉絲網頁。
(中時)
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