草衙道遊樂設施故障 8旅客卡半空1小時

大魯閣草衙道遊樂設施「天空飛行家」發生故障，8名遊客受困。（曹明正翻攝）

大魯閣草衙道遊樂設施「天空飛行家」發生故障，園方架鋁架幫助8名遊客脫困。（曹明正翻攝）

大魯閣草衙道遊樂設施「天空飛行家」發生故障，工作人員搬來軟墊準備讓遊客脫困。（曹明正翻攝）

大魯閣草衙道22日下午3時許發生遊樂設施故障，8名遊客搭乘「天空飛行家」，才剛坐上去就出現異音，由於工作人員手動復歸時卡住，最後是架鋁梯讓遊客下來，所幸無人受傷，目前草衙道已找來技師了解，現場暫不開放。

草衙道指出，故障發生在下午3時6分，8名年輕遊客搭乘「天空飛行家」，才剛出發卻發生有異音，本想以手動模式讓器材回到原來位置，但手動模式也疑因前一晚的大雨無法作用，只能找來鋁梯讓遊客一個一個爬下來。

8名遊客於4時10分全數平安脫困，草衙道說，卡住時的高度約距現場樓面2至5公尺，工作人員先在底下鋪軟墊，並讓每個人戴上安全帽、扣環才引導下來，為表示歉意，草衙道事後致贈每人1000元慰問金及禮物壓驚。

草衙道指出，樂園的所有遊樂設施都會定期保養及維修，因為這起故障，國外技師及日本顧問均已陪同處理，至於是不是因為下雨的關係，還要等技師檢查判斷後才能了解原因，在後續保養維修完成前，設施將暫不開放。

(中時)