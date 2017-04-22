撂倒加國小鮮肉 盧彥勳明拚第27冠
把握地主優勢，「台灣一哥」盧彥勳22日準決賽以兩個6比4，拿下生涯對戰加拿大26歲波斯比希爾(Vasek Pospisil)首勝，23日將與日本28歲伊藤竜馬爭冠，力拚生涯第27座挑戰賽冠軍。
過去3度碰頭波斯比希爾都飲恨，盧彥勳沒再錯失機會，22日首盤第5局就率先破發對手，6比4先下一城。第2盤延續氣勢，開局就破發連下2局，5比4後關鍵發球局，盧彥勳連下3分逼出3個賽末點，以Ace球拍下勝利，歷時1小時22分奪決賽門票。
賽前就是以奪勝當作比賽動力，盧彥勳自認此役把握3點關鍵，發球局掌握度高之外，也對波斯比希爾二發施加壓力，另外底線來回迫使對方移動，「逼他做些冒險擊球、消耗對手體能，這場戰術算是執行到位。」
難得以「地主」之姿出賽，今日台大體育館也湧進近滿場球迷，替台灣一哥打氣，讓盧彥勳享受難得的地主優勢，「畢竟長年在國外征戰，少有主場優勢，球迷也的確替我額外增添不少信心，很感謝他們。」
盧彥勳決賽將碰上日本28歲伊藤竜馬，兩人過去3度交手，盧彥勳2勝1負稍佔上風。伊藤竜馬先前因傷休養近5個月，世界排名繼2009年後首度掉到200名之外，這也是他繼2014年ATP豐田挑戰賽後，再度闖進決賽。
(中時電子報)
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