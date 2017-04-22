響應地球日 600環境志工會師日月潭

今天4月22日為世界地球日，南投縣政府響應環保署全國淨灘活動，大清早由副縣長陳正昇率領17個機關、學校及志工團體等約600餘人，兵分7路從日月潭伊達邵碼頭出發，步行展開淨潭行動，以行動宣示愛護環境、保護地球決心。

歷2個多小時的掃街式淨潭行動，共清理出一般垃圾175.5公斤，可回收類118.6公斤；過程中，部分早起遊客也捲起衣袖，主動加入志工行列。

陳正昇表示，維護環境的潔淨是全球共同的普世價值，也是所有縣民的共同責任，雖然近日天氣不穩定，但志工們仍踴躍參與淨潭活動，熱忱令人感動。

南投是唯一不靠海的縣，更是全國首屈一指的觀光首都，乾淨的環境是觀光發展重要的條件，所以縣府結合日管處辦此淨潭活動，號召志工、團體，透過身體力行，提升社會大眾對環境保護的重視，還給大地一個乾淨而且清潔的空間。

日管處長洪維新、縣府環保局長方信雄期盼，透過此活動喚起縣民環保共識，手牽手、心連心愛護環境，守護台灣，讓世界對南投的潔淨和美景都能刮目相看，也希望藉此將愛護環境、珍愛地球觀念傳達到每一個鄉鎮。

(中時)