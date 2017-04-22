追戴奧辛雞蛋 農委會將啟動飼料查驗機制
防杜戴奧辛雞蛋，農委會今聲明，後續如果確定這幾場蛋雞場是環境遭受汚染，則已不適合飼養，將強制停養。如確定是飼料遭到汚染，也會立即啟動飼料查驗機制，就來源飼料廠全面清查。這段期間政府也會嚴密掌握雞蛋產銷及價格走勢，必要時會採取產銷調節措施，穩定蛋價。
農委會與衛福部、環保署啟動三部會署聯合機制，前往可能的來源蛋雞場採樣做進一步檢驗；農委會林聰賢主委今日表示，過去雖然有對於蛋雞的飼料檢驗戴奧辛，但是蛋品上市前對戴奧辛檢驗做得不夠的部分，會盡快納入檢驗項目。目前來源畜牧場封存蛋品、雞隻也做移動管制。另食藥署已會同地方衛生單位持續追查下游銷售端之流向，環保署並於現場採集水、土壤、空氣等環境物質，待檢驗結果釐清汚染源。
農委會強調，過去9年抽驗飼料及飼料添加物戴奧辛共69件，結果均合乎歐盟標準；CAS洗選蛋上市前亦經過重金屬殘留等多樣嚴格檢驗；近兩年來，針對散裝蛋品推動生產者追溯標籤（QR-CODE），落實源頭管理。這次事件發生，因此能夠很快追查到生產蛋雞場，就是溯源標籤發揮作用。
農委會強調，戴奧辛的來源，可能與環境中的落塵、土壤、地下水，以及飼料等有關，農方會積極配合衛福部與環保署，以科學方法儘速釐清此次污染事件的源頭。
(中時)
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