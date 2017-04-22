戴奧辛毒雞蛋 教育部：一所國中曾食用

雞蛋戴奧辛含量超標！教育部表示，昨日即立即展開清查，但因農委會陸續公布有問題的蛋機場，最終的清查結果最晚兩天內公告，目前掌握到有1所國中3月曾有一周食用了問題蛋機場的蛋，但4月就已停用。

衛福部昨公布，苗栗縣合成批發行檢出1件雞蛋的戴奧辛含量超標，其上游來自彰化縣芳苑鄉駿億、鴻彰與財源3家蛋雞場，教育部也立即使用「營養午餐登錄平台」展開清查。

教育部國民及學前教育署學生事務及校園安全組組長楊國隆證實，目前查到有一所國中曾經在3月時誤用一周，但4月時就已經停用，現在也知道哪些養雞場有問題，不會再進用，該下架的也都下架了。

楊國隆為避免縣市困擾，以及引起不必要的恐慌，不願透露該校所在縣市，楊國隆說，該校誤食的量應該不大，依專家學者建議，因誤食量不大，只要多喝水排出即可。

教育部綜規司司長黃雯玲則指出，由於今天早上農委會又新公布問題的蛋機場，因此目前教育部仍在全面清查中，最終整體結果將在兩天內公布，若是學校仍在使用，將要求立即停用，至於曾經使用但已停用的學校，教育部也會要求學校依照與廠商的合約開罰。

(中時)