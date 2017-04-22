中和民宅公寓火警 婦人送醫後不治

蘇母（中）被攙扶下樓驚魂未定。（葉書宏攝）

新北市中和區仁愛街某5層樓公寓，今（22日）下午近5時，公寓2樓突然傳出火警。（葉書宏攝）

臥室內燒得焦黑。（葉書宏翻攝）

臥室內燒得焦黑。（葉書宏翻攝）

（18：43更新）新北市中和區仁愛街某5層樓公寓，今（22日）下午近5時，公寓2樓突然傳出火警，濃煙不斷從臥室內冒出，警消獲報前往救援，在臥室內發現48歲蘇姓女子倒臥地上，全身多處燒燙傷，送醫時已無生命跡象，急救後宣告不治；警消在客廳發現驚魂未定的78歲蘇母，所幸僅受驚嚇攙扶下樓後無礙、未送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

警消指出，火勢從臥室內傳出，要開啟臥室門時，被卡住無法開啟，強行破門後才發現蘇女倒臥在臥室門邊的地上，當時她身體燒燙傷嚴重，緊急送往雙和醫院急救。

據了解，死者蘇女與母親同住，罹患乳癌後精神狀況較不穩定，較少外出。目擊者供稱，2樓臥室窗冒出陣陣濃煙，還有聞到木炭的燒焦味，趕緊通報119救援。

蘇母被攙扶下樓後驚魂未定，警方要派車送她前往醫院，她則堅持要等到胞弟抵達後再前往醫院。附近鄰居表示，蘇姓一家住在該處數十年了，大家感情都不錯。由於蘇女近來情緒狀況不佳，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)