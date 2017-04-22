林樺慶先發一延再延 坦言難調整

林樺慶本周先發兩度因雨順延。(資料照 周鎮宇攝)

Lamigo桃猿投手林樺慶，原定今日午場賽事先發對上中信兄弟，可惜又因雨再度延賽，將到明日午場雙重賽，他坦言，這樣的確比較難調整，不過對自己來說也是一個學習。

林樺慶原本昨役先發，結果首局上場面對中信兄弟前三棒，僅用6球繳出6上6下，可惜下半局就下起大雨，讓比賽直接延賽，今日午場也因場地積水，再度順延。

林樺慶表示，昨天已經有上場了，加上也有在牛棚練投，目前不能熱敷也不能冰敷，所以也有請教林英傑賢拜怎麼調整，對自己來說確實是個考驗，不過應該也可以成長。

桃猿投手教練吳俊良指出，這種情況也非常態，只能讓投手自己去調整適應，有這種出賽，也可以讓投手增加經驗。

(中時電子報)